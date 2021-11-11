В ПФО стартовал Российско-китайский молодёжный форум
- ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
Участниками форума стали студенты, аспиранты и преподаватели вузов, находящихся на территории ПФО и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР.
«Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодёжной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремленных студентов мы ежегодно организуем Российско-китайский молодёжный форум», — заявил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
Удмуртию на форуме представляют 11 человек — студенты Удмуртского государственного университета, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, филиала Всероссийского государственного университета юстиции в Ижевске, Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко.
Форум продлится два дня.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства.