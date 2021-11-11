В ПФО стартовал Российско-китайский молодёжный форум

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В Приволжском федеральном округе открылся Российско-китайский молодёжный форум в формате «Волга — Янцзы». В 2021 году мероприятие проходит онлайн.
В ПФО стартовал Российско-китайский молодёжный форум
  • ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Участниками форума стали студенты, аспиранты и преподаватели вузов, находящихся на территории ПФО и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР.

«Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодёжной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремленных студентов мы ежегодно организуем Российско-китайский молодёжный форум», — заявил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Удмуртию на форуме представляют 11 человек — студенты Удмуртского государственного университета, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, филиала Всероссийского государственного университета юстиции в Ижевске, Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко.

Форум продлится два дня.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства.

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