В Росстандарте сообщили о нарушении требований к качеству топлива на 6,5% АЗС

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на сегодняшний день выявляет нарушение требований к качеству топлива примерно на 6,5—7,5% АЗС в России.

Об этом заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов на форуме «Всемирный день качества в России».

По его словам, в 2015 году нарушения выявлялись на каждой пятой АЗС.

«Сегодня мы находим нарушения на порядка 6,5—7,5% АЗС. В основном это касается дизельного топлива», — сказал Кулешов.

Он отметил, что с дизельным топливом связано порядка 15% нарушений.

«По бензину не так много нарушений — 1—3%», — цитирует ТАСС замглавы Росстандарта.

По его словам, нарушения в основном фиксируются на небольших АЗС.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал о ситуации с производством бензина.