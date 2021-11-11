В Росстандарте сообщили о нарушении требований к качеству топлива на 6,5% АЗС
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов на форуме «Всемирный день качества в России».
По его словам, в 2015 году нарушения выявлялись на каждой пятой АЗС.
«Сегодня мы находим нарушения на порядка 6,5—7,5% АЗС. В основном это касается дизельного топлива», — сказал Кулешов.
Он отметил, что с дизельным топливом связано порядка 15% нарушений.
«По бензину не так много нарушений — 1—3%», — цитирует ТАСС замглавы Росстандарта.
По его словам, нарушения в основном фиксируются на небольших АЗС.
Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал о ситуации с производством бензина.