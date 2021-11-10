В Минэнерго рассказали о ситуации с производством бензина

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов, выступая на заседании Совета Федерации, рассказал о ситуации с производством бензина.
В Минэнерго рассказали о ситуации с производством бензина
  • РИА Новости

«В этом году мы ожидаем производство бензина на уровне около 40 млн (это выше прошлого года и почти совпадает с 2019 годом) и выпуск дизтоплива — 80 млн», — цитирует РИА Новости Шульгинова.

Как сообщает агентство, согласно данным Минэнерго, в 2020 году производство бензина снизилось на 4,5% в годовом выражении — до 38,4 млн т, дизельного топлива — на 0,5%, до 78 млн т.

Ранее Шульгинов сообщил, что в стране намерены добывать около 560 млн т нефти в 2023—2024 годах.

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