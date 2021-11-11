Мурашко: более половины россиян старшего возраста вакцинировались от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что чуть больше половины россиян старшего возраста вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом министр заявил в рамках приветствия участникам форума «Россия — территория заботы».

«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что практически каждый второй россиянин пожилого возраста рискует жизнью, так как не привился от коронавируса.

10 ноября глава Минздрава сообщил, что первым компонентом вакцины в России привиты более 62 млн человек, что составляет 53%.