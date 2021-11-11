«Коммерсантъ» узнал о возможном сдвиге сроков строительства ВСМ Москва — Петербург

В российском правительстве обсуждается возможность изменения сроков строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург или его отмены, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет газета, стоимость ВСМ в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4—1,7 трлн рублей.

Магистраль должна сократить время перемещения между двумя городами до 2 часов 15 минут, а строительство предполагалось завершить в 2027 году.

По данным издания, параллельно с отказом от магистрали обсуждается вариант создания выделенного грузового хода между Москвой и Петербургом.

Газета ссылается на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану ОАО «РЖД», в котором есть поручение рекомендовать РЖД «дополнительно проработать» ряд вопросов, в числе которых и строительство магистрали.

В частности, компании нужно было оценить этот вопрос «с учётом поручений» президента Владимира Путина, «принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

«В проекте протокола, который также видел «Ъ», этот пункт был изложен несколько по-иному: «Оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

Вместе с тем в самом ОАО «РЖД» и секретариатах вице-премьеров Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина комментариев по этому поводу изданию не дали.

В августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе ВСМ Москва — Санкт-Петербург.