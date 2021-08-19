В Ленобласти согласовали строительство в регионе ВСМ Москва — Петербург

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что в области уже создана рабочая группа по реализации проекта.

Часть ВСМ затронет Тосненский район, протяжённость дороги составит 76 км. Также предусмотрено строительство пассажирской технической станции «Жаровской».

Строительство магистрали общей протяжённостью 679 км начнётся в 2022 году.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве планируют построить надземный переход черед МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта.