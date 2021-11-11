В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение

Цены на услуги связи, включая интернет и платное телевидение могут вырасти в России на 10% в следующем году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на на подсчёты агентства Telecom Daily.

«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%», — говорится в сообщении.

Причинами подорожания являются рост цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве.

Уточняется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем раньше.

28 сентября член Общественной палаты России, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, что тарифы на услуги ЖКХ в России резко повышать не будут.