В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение
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«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%», — говорится в сообщении.
Причинами подорожания являются рост цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве.
Уточняется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем раньше.
28 сентября член Общественной палаты России, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, что тарифы на услуги ЖКХ в России резко повышать не будут.