В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение

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Цены на услуги связи, включая интернет и платное телевидение могут вырасти в России на 10% в следующем году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на на подсчёты агентства Telecom Daily.
В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%», — говорится в сообщении.

Причинами подорожания являются рост цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве.

Уточняется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем раньше.

28 сентября член Общественной палаты России, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, что тарифы на услуги ЖКХ в России резко повышать не будут.

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