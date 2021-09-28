В Общественной палате прокомментировали ситуацию с ценами на услуги ЖКХ

Член Общественной палаты России, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, что тарифы на услуги ЖКХ в России резко повышать не будут.

«Сейчас в стране появились дополнительные источники для реализации проектов модернизации системы. Это 150 млрд рублей инвестиций из федерального бюджета на проекты, дешёвые кредиты для регионов, это инфраструктурные облигации», — пояснила она.

Разворотнева также отметила, что получить субсидию на оплату услуг ЖКХ станет проще. На неё смогут претендовать те, у кого есть небольшая задолженность по квитанциям.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку россиян по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.