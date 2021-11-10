Более 52 тысяч человек приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» в Подмосковье

Более 52 тыс. человек приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» в Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«Это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

В 2021 году просветительская акция проходила онлайн с 3 по 7 ноября. В Удмуртии её участниками стали свыше 29,6 тыс. человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что во всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» в 2021 году приняли участие 919 317 человек.