В Цифровом диктанте приняли участие более 900 тысяч человек

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Во Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» в 2021 году приняли участие 919 317 человек. Это в три раза больше, чем в предыдущие годы.
В Цифровом диктанте приняли участие более 900 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это рекордный год для Цифрового диктанта. В нём приняли участие 919 тыс. человек, что в два раза превзошло ожидания этого года и в три раза — цифры предыдущих лет. Особенно надо выделить такие регионы, как Самарская область, Краснодарский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. В этих регионах приняли участие наибольшее количество людей», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который помогал с организацией диктанта.

Самый высокий уровень цифровой грамотности показали дети 7—13 лет и взрослые 25—34 лет, сообщили руководители проекта. Самые низкие результаты по цифровой грамотности показали подростки 14—17 лет и молодёжь 18—24 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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