Адвокат рассказала о ситуации с обнародовавшим видео с пытками Савельевым

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Снежана Мунтян, адвокат белоруса Сергея Савельева, передавшего правозащитникам записи пыток в тюрьмах Саратовской области, в беседе с RT прокомментировала ситуацию с уголовным преследованием в отношении её подзащитного.
Адвокат рассказала о ситуации с обнародовавшим видео с пытками Савельевым
  • РИА Новости

Она подтвердила, что прокуратура прекратила дело, материалы направили в Главное следственное управление СК для проверки.

«Есть два варианта: либо мы забудем про это уголовное преследование, либо очень скоро снова услышим, потому что дополнительная проверка найдёт какой-то новый состав преступления», — объяснила адвокат.

Ранее стало известно, что прокурор Саратовской области отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.

Данных Савельева больше нет в базе розыска МВД России.

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