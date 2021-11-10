Адвокат рассказала о ситуации с обнародовавшим видео с пытками Савельевым

Снежана Мунтян, адвокат белоруса Сергея Савельева, передавшего правозащитникам записи пыток в тюрьмах Саратовской области, в беседе с RT прокомментировала ситуацию с уголовным преследованием в отношении её подзащитного.

Она подтвердила, что прокуратура прекратила дело, материалы направили в Главное следственное управление СК для проверки.

«Есть два варианта: либо мы забудем про это уголовное преследование, либо очень скоро снова услышим, потому что дополнительная проверка найдёт какой-то новый состав преступления», — объяснила адвокат.

Ранее стало известно, что прокурор Саратовской области отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.

Данных Савельева больше нет в базе розыска МВД России.