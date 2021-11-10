Адвокат рассказала о ситуации с обнародовавшим видео с пытками Савельевым
- РИА Новости
Она подтвердила, что прокуратура прекратила дело, материалы направили в Главное следственное управление СК для проверки.
«Есть два варианта: либо мы забудем про это уголовное преследование, либо очень скоро снова услышим, потому что дополнительная проверка найдёт какой-то новый состав преступления», — объяснила адвокат.
Ранее стало известно, что прокурор Саратовской области отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.
Данных Савельева больше нет в базе розыска МВД России.