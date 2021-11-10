Кандидатуру Кузнецовой предложили на должность врио замсекретаря генсовета ЕР

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии.

Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета.

«Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии», — цитирует его РИА Новости.

Турчак рассказал, что на этой должности Кузнецова будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приёмных.

В том числе она будет руководить комиссией президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии.

Ранее Государственная дума в рамках пленарного заседания избрала Кузнецову вице-спикером нижней палаты парламента.