Кандидатуру Кузнецовой предложили на должность врио замсекретаря генсовета ЕР
- РИА Новости
Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета.
«Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии», — цитирует его РИА Новости.
Турчак рассказал, что на этой должности Кузнецова будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приёмных.
В том числе она будет руководить комиссией президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии.
Ранее Государственная дума в рамках пленарного заседания избрала Кузнецову вице-спикером нижней палаты парламента.