Кандидатуру Кузнецовой предложили на должность врио замсекретаря генсовета ЕР

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии.
Кандидатуру Кузнецовой предложили на должность врио замсекретаря генсовета ЕР
  • РИА Новости

Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета.

«Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии», — цитирует его РИА Новости.

Турчак рассказал, что на этой должности Кузнецова будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приёмных.

В том числе она будет руководить комиссией президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии.

Ранее Государственная дума в рамках пленарного заседания избрала Кузнецову вице-спикером нижней палаты парламента.

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