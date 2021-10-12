В Госдуме утвердили первых вице-спикеров

Государственная дума в рамках первого пленарного заседания нижней палаты парламента VIII созыва избрала Александра Жукова («Единая Россия») и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба депутата занимали посты первых зампредов в Госдуме VI и VII созывов.

Также на первом пленарном заседании депутаты выбрали вице-спикерами Госдумы от «Единой России» Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Алексея Гордеева, Сергея Неверова и Шолбана Кара-оола.

Вице-спикером от фракции ЛДПР стал Борис Чернышов, от «Новых людей» — Владислав Даванков.

Заместителем председателя от партии «Справедливая Россия — За правду» выбрали Александра Бабакова.

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин избран спикером Госдумы VIII созыва.