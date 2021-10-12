В Госдуме утвердили первых вице-спикеров

Короткая ссылка
Государственная дума в рамках первого пленарного заседания нижней палаты парламента VIII созыва избрала Александра Жукова («Единая Россия») и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами.
В Госдуме утвердили первых вице-спикеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба депутата занимали посты первых зампредов в Госдуме VI и VII созывов.

Также на первом пленарном заседании депутаты выбрали вице-спикерами Госдумы от «Единой России» Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Алексея Гордеева, Сергея Неверова и Шолбана Кара-оола.

Вице-спикером от фракции ЛДПР стал Борис Чернышов, от «Новых людей» — Владислав Даванков.

Заместителем председателя от партии «Справедливая Россия — За правду» выбрали Александра Бабакова.

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин избран спикером Госдумы VIII созыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить