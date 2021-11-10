Путин сообщил, что гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%

Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии сообщил, что российский гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%.

«В 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012-м, например, там было 80 с небольшим — и то считалось хорошо. Здесь мы подошли вот к такому уровню», — заявил Путин.

Он отметил, что «столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет».

«Даже в условиях серьёзных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок», — добавил Путин.

В июле сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил Ростовский вертолётный производственный комплекс «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолёты России»), где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, ознакомился с новыми и модернизируемыми образцами боевых и военно-транспортных вертолётов.