Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
Управляющий директор «Роствертол» Пётр Мотренко доложил министру обороны, что компания полностью выполняет гособоронзаказ как по производству новых изделий, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее произведённых.
Шойгу, в свою очередь, рассказал о планах Минобороны заказывать у «Роствертола» вертолёты.
«Планы у нас большие, и мы будем продолжать заказывать вертолёты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины», — заявил министр.
В июне министр обороны сообщил, что показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%.