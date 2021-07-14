Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Ростовский вертолётный производственный комплекс «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолёты России»), где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, ознакомился с новыми и модернизируемыми образцами боевых и военно-транспортных вертолётов.

Об этом сообщили в Минобороны.

Управляющий директор «Роствертол» Пётр Мотренко доложил министру обороны, что компания полностью выполняет гособоронзаказ как по производству новых изделий, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее произведённых.

Шойгу, в свою очередь, рассказал о планах Минобороны заказывать у «Роствертола» вертолёты.

«Планы у нас большие, и мы будем продолжать заказывать вертолёты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины», — заявил министр.

В июне министр обороны сообщил, что показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%.