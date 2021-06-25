Шойгу рассказал о гособоронзаказе

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что «на данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%».
Шойгу рассказал о гособоронзаказе
  • РИА Новости

«В рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что «реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооружённых сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить