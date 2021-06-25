Шойгу рассказал о гособоронзаказе

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что «на данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%».

«В рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что «реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооружённых сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания.