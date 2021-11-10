Требование привиться лицам старше 60 лет внесено в нормативные акты Петербурга

Требование о необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет внесли в городские нормативные акты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями», — сообщается в заявлении со ссылкой на постановление «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

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