Требование привиться лицам старше 60 лет внесено в нормативные акты Петербурга
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями», — сообщается в заявлении со ссылкой на постановление «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
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