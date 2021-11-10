В Союзе пассажиров России оценили возможность введения QR-кодов в самолётах и поездах

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал сообщения о возможности введения QR-кодов в самолётах и поездах.

В беседе с «Правда.ру» он заявил, что в самолётах такую систему ввести легко, поскольку в каждом аэропорту есть транспортный контроль с доступом в интернет.

«В поездах это можно сделать только в крупных городах. Россия большая, поезда ходят по тем местам, где нет мобильной связи. Как там будет осуществляться проверка QR-кодов при посадке? На больших станциях, конечно, можно организовать её, но на очень отдалённых, в глуши, ничего не сделаешь», — сказал эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной сфере сообщал, что российские власти обсуждают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолётов и поездов.