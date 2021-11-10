Глава РЭЦ Никишина рассказала о росте объёмов неэнергетического экспорта

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что доля несырьевых неэнергетических товаров в общем российском экспорте растёт, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом она рассказала в эфире НТВ.

«За девять месяцев несырьевой неэнергетический экспорт составил $135 млрд. И по состоянию на сейчас, по оперативным данным, которые мы получаем, мы превысили годовой экспорт прошлого года, несырьевого неэнергетический экспорта за прошлый год. То есть больше $140 млрд несырьевого неэнергетического экспорта в этом году мы уже поставили за рубеж», — сказала Вероника Никишина.

Она отметила, что речь в первую очередь идёт о таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, машиностроение, а также о продуктах питания.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.