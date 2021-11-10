В Роспотребнадзоре назвали возраст подверженных коронавирусу детей

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.

Он сообщил, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев.

«Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки», — заявил Горелов.

По его словам, в 70% случаев дети инфицируются от взрослых, поэтому взрослым важно прививаться.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.