В Роспотребнадзоре назвали возраст подверженных коронавирусу детей
- РИА Новости
Он сообщил, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев.
«Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки», — заявил Горелов.
По его словам, в 70% случаев дети инфицируются от взрослых, поэтому взрослым важно прививаться.
Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.