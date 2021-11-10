Матвиенко не исключила введения новых мер из-за ситуации с COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила введения новых мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Она сообщила, что «возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение учёных, на мнение специалистов».

По её словам, «такая тщательнейшая работа ведётся на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба, ежедневно информация поступает президенту, он в курсе», — сказала она журналистам в среду.

Матвиенко напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на Совете безопасности России.

«Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — цитирует её ТАСС.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, сообщил, что в большинстве регионов России темпы прироста числа случаев COVID-19 замедлились.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.