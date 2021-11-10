Лавров осудил ситуацию с направлением ООН российского взноса на другие цели

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает реакции от секретариата Генсека ООН в связи с тем, что добровольный взнос России был направлен на цели, которые изначально не были запланированы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров объяснил, что речь идёт о ситуации, сложившейся по линии управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам министра, в ходе общения с представителями ООН в Минске выяснилось, что средства, которые должны были расходоваться на проведение семинаров, конференций по правозащитной тематике, это управление перевело адвокатам, защищавшим лиц, которые обвинялись в участии в незаконных демонстрациях и протестах в Белоруссии.

Глава МИД России подчеркнул, что это прямо противоречит тем целям, на которые выделен добровольный взнос России.

«Мы потребовали ещё на той стадии, когда эти факты стали известны, от представителей управления по правам человека объяснений, они до сих пор эти объяснения не дали, хотя якобы нам сообщили, что вступили в какие-то контакты с белорусской стороной», — сказал Лавров.

Министр добавил, что российская сторона в ближайшие дни ожидает «чёткого и ясного шага со стороны секретариата Генсека в плане реакции на это безобразие».

Ранее постоянное представительство Белоруссии при ООН заявило, что представители офиса ООН в республике незаконно использовали средства организации для оплаты адвокатов 23 участников протестов в августе 2020 года.