В Совфеде назвали число вакцинировавшихся от COVID-19 сенаторов

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Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 сенаторов.
В Совфеде назвали число вакцинировавшихся от COVID-19 сенаторов
  • РИА Новости

«У нас 167 человек обладают сенаторскими полномочиями, из них 133 вакцинировались», — цитирует ТАСС Тимченко.

Она сообщила, что «31 человек переболел и стоит в очереди, потому что период после болезни пока ещё небольшой, но все планируют поставить вакцину либо до конца этого года, либо в начале следующего».

«Три человека пока не изъявили желания, различные мотивы — не буду их объяснять», — добавила Тимченко.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.

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