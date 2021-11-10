В Совфеде назвали число вакцинировавшихся от COVID-19 сенаторов

Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко назвал число вакцинировавшихся от COVID-19 сенаторов.

«У нас 167 человек обладают сенаторскими полномочиями, из них 133 вакцинировались», — цитирует ТАСС Тимченко.

Она сообщила, что «31 человек переболел и стоит в очереди, потому что период после болезни пока ещё небольшой, но все планируют поставить вакцину либо до конца этого года, либо в начале следующего».

«Три человека пока не изъявили желания, различные мотивы — не буду их объяснять», — добавила Тимченко.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.