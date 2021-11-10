Путин отметил уникальный вклад Гинцбурга в создание вакцины от COVID-19

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Российский лидер Владимир Путин поздравил с 70-летием директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Путин отметил уникальный вклад Гинцбурга в создание вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вас по праву считают выдающимся учёным, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлечённо трудитесь, объединяете коллектив знаменитого центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией. Результаты Ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют большое научное и практическое значение», — заявил Путин.

Президент отметил, что самого глубокого признания заслуживает уникальный личный вклад Гинцбурга «в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность».

Ранее Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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