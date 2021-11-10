В Удмуртии выявили 384 случая COVID-19 за сутки

По данным регионального оперштаба, в Удмуртии за прошедшие сутки выявили 384 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Среди заболевших — 23 ребёнка и 71 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 570 человек, 15 скончались. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 479 человек.

Наряду с этим, в Иркутской области 559 человек заболели COVID-19 за прошедшие 24 часа. Об этом сообщает kp.ru. При этом 129 человек получили отрицательные ПЦР-тесты за сутки, число летальных случаев — 31.

С начала пандемии в регионе выявлено 127 489 случаев коронавиусной инфекции.

Ранее стало известно, что за сутки в России скончались 1239 человек с коронавирусной инфекцией. Это новый максимум числа умерших от COVID-19 с начала пандемии.