Мурашко заявил, что вакцины «Спутник Лайт» в России достаточно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что вакцины «Спутник Лайт» в России достаточно.

«Вакцины «Лайт» достаточно... «Лайт» — нет проблем по производству, он в наличии есть», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.