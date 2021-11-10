Мурашко: на данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19 на данный момент.
Мурашко: на данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек с COVID-19
  • Reuters

«На госпитализации сегодня находятся 258 тыс. человек. 30 тыс. человек находятся в тяжёлом состоянии, 7 тыс. пациентов — на искусственной вентиляции лёгких», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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