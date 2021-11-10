Мурашко заявил, что 4,5 млн человек ревакцинировались от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ходе ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко заявил, что 4,5 млн человек ревакцинировались от COVID-19
  • РИА Новости

Он заявил, что «нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител».

«Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идёт», — цитирует ТАСС министра.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что одной из причин начала новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 является поздняя ревакцинация. 

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