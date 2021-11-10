Мурашко заявил, что 4,5 млн человек ревакцинировались от COVID-19
- РИА Новости
Он заявил, что «нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител».
«Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идёт», — цитирует ТАСС министра.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что одной из причин начала новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 является поздняя ревакцинация.