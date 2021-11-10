ВЦИОМ: россияне видят полицейского как храброго, вежливого и работящего человека

Полицейского в России граждане видят как опрятного, храброго и работящего человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по случаю Дня полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги исследования.

«Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (81 п. индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 п.), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 п.) человека», — говорится в результатах опроса.

Опрос проводился 29 октября, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Также из результатов опроса следует, что сотрудникам полиции своего региона доверяют почти 60% россиян. Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на три пункта меньше по сравнению с 2020 годом, а за 12 лет индекс оценки работы ведомства вырос на 11 пунктов.