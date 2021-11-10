На «Госуслугах» появилась возможность записать детей в кружки и секции

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На портале госуслуг появилась возможность записи детей в кружки и секции, родители могут воспользоваться ею уже в 13 регионах России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
На «Госуслугах» появилась возможность записать детей в кружки и секции
  • РИА Новости

«Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай», — приводит сообщение РИА Новости.

Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги.

Как отметили в пресс-службе, она доступна пользователям, у которых есть подтверждённая учётная запись.

В частности, у граждан есть возможность сравнивать секции между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому.

Ранее в Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.

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