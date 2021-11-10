На «Госуслугах» появилась возможность записать детей в кружки и секции
- РИА Новости
«Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай», — приводит сообщение РИА Новости.
Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги.
Как отметили в пресс-службе, она доступна пользователям, у которых есть подтверждённая учётная запись.
В частности, у граждан есть возможность сравнивать секции между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому.
Ранее в Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.