В Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых услуг

В Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как заявил министр цифрового развития республики Тимур Меджитов, до конца года на портале появятся 90 социально значимых услуг.

Жители региона смогут подавать заявления дистанционно с помощью портала госуслуг.

В список вошли сервисы по предоставлению разрешений в сфере строительства и природопользования, назначению и осуществлению различного рода выплат и компенсаций, переводу жилого помещения в нежилое, подготовке и утверждению документации по планировке территории, установлению статуса многодетной семьи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.