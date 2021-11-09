Детский омбудсмен напомнила о льготных программах по ипотеке в России

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила о льготных программах по ипотеке в России.

В беседе с Nation News она отметила, что есть программа «Дальневосточная ипотека».

«Ставка составит всего 2% годовых, однако есть много условий, в том числе возрастных. Программу распространят на вторичное жильё в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа», — заявила омбудсмен.

Также работает программа «Сельская ипотека». Кроме того, есть программа для военнослужащих, которую запустили в 2005 году. По словам Волынец, военную ипотеку дают на срок от одноо года до 20 лет, а погасить задолженность нужно до того, как человеку исполнится 45 лет.

Ранее, как сообщала НСН, заместитель мэра Москвы, глава Комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что около 4 млн москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.