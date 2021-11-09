Пермский госуниверситет продлил дистанционный режим до конца года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Университет постоянно следит за динамикой заболеваемости коронавирусом в регионе», — сказал ректор Дмитрий Красильников.
По его словам, в текущих условиях переход на очный формат невозможен.
Решение о продлении дистанта для студентов всех направлений и форм обучения принято на заседании ректората.
Ранее сообщалось, что два вуза в Пермском крае возобновляют обучение студентов в очном режиме. Это политех (ПНИПУ) и аграрно-технологический университет (ПГАТУ).
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