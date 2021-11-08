Два вуза в Пермском крае возобновляют обучение в очном режиме

Два вуза в Пермском крае возобновляют обучение студентов в очном режиме. Это политех (ПНИПУ) и аграрно-технологический университет (ПГАТУ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службы учебных заведений.

«С 8 по 10 ноября образовательный процесс в ПНИПУ для студентов очной формы обучения будет выстроен в дистанционном формате. С 11 ноября возобновляется аудиторная работа с обучающимися», — заявили в политехе.

Удалённо продолжат заниматься только студенты заочной и очно-заочной форм обучения.

В ПГАТУ предусмотрен смешанный режим. С 10 ноября студенты очной формы обучения начнут посещать занятия в аудиториях, но будут использоваться и дистанционные технологии.

Студенты заочной и очно-заочной форм обучения, аспиранты и магистранты продолжат заниматься удалённо. Исключением будут только первокурсники.

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