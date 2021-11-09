В Смоленской области не будут продлевать нерабочие дни после 10 ноября

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В Смоленской области не будут продлевать нерабочие дни после 10 ноября из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский.
В Смоленской области не будут продлевать нерабочие дни после 10 ноября
  • Reuters

«В ходе совещания глава региона озвучил решение о нецелесообразности продления нерабочих дней на территории Смоленской области», — говорится в сообщении.

Островский подчеркнул, что ограничения в регионе могут быть возвращены и усилены.

«Уровень ограничений целиком и полностью будет зависеть от эпидемиологической обстановки, которая определяется в первую очередь тем, насколько чётко смоляне соблюдают положения указа», — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты.

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