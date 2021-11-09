Три топ-менеджера CAS приедут в Екатеринбург в мае 2022 года
- Reuters
Встречи с экспертами запланированы на 16 мая и станут частью деловой программы Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд-2022» и пройдут под вывеской LawAccord.
Отмечается, что встреча состоится с целью обсуждения юридических вопросов, касающихся управления в глобальном спорте.
Они будут работать в связке со спортсменами и представителями международных спортивных федераций.
Будут обсуждены варианты решения антидопинговых проблем в мировом спорте, а также юридические последствия пандемии для существующих коммерческих контрактов, участие спортсменов в управлении, влияние частного капитала на управление, права и обязательства международных федераций.
Также юрист отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию департамента по борьбе с коррупцией и экономической преступностью Управления ООН по наркотикам и преступности Александра Соколова представит «Глобальный отчёт о защите спорта от коррупции и преступности».