Три топ-менеджера CAS приедут в Екатеринбург в мае 2022 года

Три топ-менеджера международного спортивного арбитражного суда CAS — вице-президент CAS Майкл Ленард, генеральный секретарь CAS Матье Риб и арбитр CAS Стивен Таунли — приедут в Екатеринбург в мае 2022 года.

Встречи с экспертами запланированы на 16 мая и станут частью деловой программы Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд-2022» и пройдут под вывеской LawAccord.

Отмечается, что встреча состоится с целью обсуждения юридических вопросов, касающихся управления в глобальном спорте.

Они будут работать в связке со спортсменами и представителями международных спортивных федераций.

Будут обсуждены варианты решения антидопинговых проблем в мировом спорте, а также юридические последствия пандемии для существующих коммерческих контрактов, участие спортсменов в управлении, влияние частного капитала на управление, права и обязательства международных федераций.

Также юрист отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию департамента по борьбе с коррупцией и экономической преступностью Управления ООН по наркотикам и преступности Александра Соколова представит «Глобальный отчёт о защите спорта от коррупции и преступности».