Уголовное дело возбуждено по факту наезда на ребёнка на зебре в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту наезда автомобиля, которым управлял подросток, на ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном посёлке Дрожжино. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Следователем... в отношении водителя, который совершил ДТП в посёлке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Отмечается, что после столкновения с автомобилем Volkswagen 12-летнего ребёнка доставили в больницу.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя, который на пешеходном переходе в Саратове насмерть сбил двух пешеходов и скрылся.