Уголовное дело возбуждено по факту наезда на ребёнка на зебре в Подмосковье
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- РИА Новости
«Следователем... в отношении водителя, который совершил ДТП в посёлке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Отмечается, что после столкновения с автомобилем Volkswagen 12-летнего ребёнка доставили в больницу.
Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя, который на пешеходном переходе в Саратове насмерть сбил двух пешеходов и скрылся.