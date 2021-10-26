В Саратове водитель насмерть сбил двух пешеходов на зебре и скрылся

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя, который на пешеходном переходе в Саратове насмерть сбил двух пешеходов и скрылся.

«Примерно в 21:50 (20:50 мск) у дома 6 по улице Чернышевского водитель (данные устанавливаются) допустил наезд на двух пешеходов — мужчину и женщину на вид 30—35 лет (данные устанавливаются), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что в результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Москве грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе.