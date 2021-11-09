Участники учения «Нерушимое братство — 2021» оборудуют 48 наблюдательных постов и 19 КПП

В Татарстане прошло заслушивание решения командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ на проведение совместной операции по поддержанию мира, рассказали в объединённом пресс-центре учения «Нерушимое братство — 2021».

Участниками мероприятия стали начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, заместитель командующего войсками Центрального военного округа ВС России генерал-лейтенант Юрий Петров, офицеры штаба руководства учением, а также руководители контингентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы объединённого штаба и секретариата ОДКБ.

Командующий КМС ОДКБ генерал-лейтенант Андрей Колотовкин рассказал о замысле действий, где будут сосредоточены основные усилия подразделений и порядок выполнения ими задач.

Основные части миротворческих сил будут сосредоточены на создании зон разъединения и на организации контроля за действиями конфликтующих сторон с целью создания условий для заключения мирных соглашений.

В буферной зоне оборудуют 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также возьмут под охрану 11 государственных объектов.

Особое внимание Колотовкин обратил на порядок взаимодействия войск при решении поставленных задач. Он также определил задачи по боевому, материальному, техническому и другим видам обеспечения.

Руководство учения утвердило представленное решение.

Всего в манёврах участвуют 1800 человек, представляющих вооружённые силы и правоохранительные органы стран — участниц ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения.

Учение продлится до 12 ноября.