В России с 8 по 12 ноября пройдёт учение «Нерушимое братство — 2021»

В период с 8 по 12 ноября 2021 года в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2021» в России состоится совместное учение с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021».

Как уточняется, в ходе учения ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосте, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населённого пункта, штурм здания, занятого «боевиками», а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о завершении учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.