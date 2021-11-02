В России с 8 по 12 ноября пройдёт учение «Нерушимое братство — 2021»

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В период с 8 по 12 ноября 2021 года в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2021» в России состоится совместное учение с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021».
В России с 8 по 12 ноября пройдёт учение «Нерушимое братство — 2021»
  • © Минобороны России

Как уточняется, в ходе учения ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосте, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населённого пункта, штурм здания, занятого «боевиками», а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о завершении учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.

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