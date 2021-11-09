В Калининградской области самозанятые могут получить компенсации до 250 тысяч рублей

В Калининградской области самозанятым, пострадавшим от эпидемических ограничений, могут выплатить по 250 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край».

С этой целью решено использовать действующий механизм государственной социальной помощи на основании социального контракта.

«Речь идёт о самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в нашем регионе на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи. Они могут единовременно получить государственную социальную помощь в размере 250 тыс. рублей на основании социального контракта. При ведении личного подсобного хозяйства размер такой выплаты составит 100 тыс. рублей», — прокомментировала ситуацию министр экономики и промышленности Вероника Лесикова.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.