Минобрнауки сообщило о праве вузов вводить систему QR-кодов для студентов

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В Министерстве высшего образования и науки России заявили, что российские университеты имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов.
Минобрнауки сообщило о праве вузов вводить систему QR-кодов для студентов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Минобрнауки России на запрос.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — заявили в министерстве.

Ранее в Минобрнауки отмечали, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября. 

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