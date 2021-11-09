Минобрнауки сообщило о праве вузов вводить систему QR-кодов для студентов

В Министерстве высшего образования и науки России заявили, что российские университеты имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Минобрнауки России на запрос.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — заявили в министерстве.

Ранее в Минобрнауки отмечали, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября.