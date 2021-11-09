Минобрнауки сообщило о праве вузов вводить систему QR-кодов для студентов
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Минобрнауки России на запрос.
«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — заявили в министерстве.
Ранее в Минобрнауки отмечали, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября.