Мурашко заявил об отсутствии сбоев при вакцинации от COVID-19 в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что серьёзных сбоев при вакцинации от коронавируса в российских регионах не зафиксировано.

Он отметил, что в период нерабочих дней необходимый запас вакцин и пункты вакцинации были подготовлены заблаговременно до начала нерабочих дней.

«Сегодня утром мы провели заседание штаба… Хочу констатировать, что не зафиксировано серьёзных сбоев при оказании вакцинации граждан», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается увеличение числа пациентов с COVID-19 среди граждан старше 60 лет.