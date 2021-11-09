Мурашко заявил об отсутствии сбоев при вакцинации от COVID-19 в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что серьёзных сбоев при вакцинации от коронавируса в российских регионах не зафиксировано.
Мурашко заявил об отсутствии сбоев при вакцинации от COVID-19 в России
  • Reuters

Он отметил, что в период нерабочих дней необходимый запас вакцин и пункты вакцинации были подготовлены заблаговременно до начала нерабочих дней.

«Сегодня утром мы провели заседание штаба… Хочу констатировать, что не зафиксировано серьёзных сбоев при оказании вакцинации граждан», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается увеличение числа пациентов с COVID-19 среди граждан старше 60 лет.

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