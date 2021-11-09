Собянин: за неделю в столице вакцинировались около 100 тысяч человек
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«В Москве продолжается активная программа по вакцинации. За последнюю неделю записались и вакцинировались около 100 тыс. человек», — рассказал Собянин на заседании координационного совета.
По его словам, первым компонентом привилось 80% численности сотрудников предприятий Москвы, вторым компонентом — 67%.
Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы выявили более 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни.