Собянин: за неделю в столице вакцинировались около 100 тысяч человек

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За прошедшую неделю в Москве было сделано около 100 тыс. прививок от коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: за неделю в столице вакцинировались около 100 тысяч человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В Москве продолжается активная программа по вакцинации. За последнюю неделю записались и вакцинировались около 100 тыс. человек», — рассказал Собянин на заседании координационного совета. 

По его словам, первым компонентом привилось 80% численности сотрудников предприятий Москвы, вторым компонентом — 67%.

Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы выявили более 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни.

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