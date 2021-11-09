Собянин: за неделю в столице вакцинировались около 100 тысяч человек

За прошедшую неделю в Москве было сделано около 100 тыс. прививок от коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Официальный сайт Мэра Москвы

«В Москве продолжается активная программа по вакцинации. За последнюю неделю записались и вакцинировались около 100 тыс. человек», — рассказал Собянин на заседании координационного совета. По его словам, первым компонентом привилось 80% численности сотрудников предприятий Москвы, вторым компонентом — 67%. Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы выявили более 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни.