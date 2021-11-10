Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет

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Александра Самсоненко
Россияне рассказали, кто в семье должен брать отпуск по уходу за ребёнком. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении RT).
Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет
  • © Светлана Самсонова
  • РИА Новости

Так, 38% опрошенных жителей России уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. В прошлом году так считали более половины респондентов (52%), доля таких ответов в 2021 году снизилась на 14 п. п.

При этом 47% респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться. Обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины — 2% против 1% согласных с утверждением женщин.

14% участников исследования считают, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

Всего в опросе сервиса приняли участие более 6 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что более 25% россиянок после декрета меняют место работы.

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