Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет

Россияне рассказали, кто в семье должен брать отпуск по уходу за ребёнком. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении RT).

Так, 38% опрошенных жителей России уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. В прошлом году так считали более половины респондентов (52%), доля таких ответов в 2021 году снизилась на 14 п. п.

При этом 47% респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться. Обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины — 2% против 1% согласных с утверждением женщин.

14% участников исследования считают, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

Всего в опросе сервиса приняли участие более 6 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что более 25% россиянок после декрета меняют место работы.