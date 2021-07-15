Около 28% россиянок меняют работу после декретного отпуска

По данным Росстата, более четверти россиянок после декрета меняют место работы.

Об этом сообщает Newinform.

По данным Росстата, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составила 29,2 месяца.

На прежнее место работы после декрета вернулись 72% россиянок, 28% нашли новую работу.

Чаще всего женщины решают сменить место работы по личной инициативе в связи с необходимостью перейти на другой трудовой график.

Уточняется, что служба провела комплексное наблюдение условий жизни населения в 2020 году.

Как ранее сообщали «Известия», россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни.