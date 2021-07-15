Около 28% россиянок меняют работу после декретного отпуска
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Об этом сообщает Newinform.
По данным Росстата, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составила 29,2 месяца.
На прежнее место работы после декрета вернулись 72% россиянок, 28% нашли новую работу.
Чаще всего женщины решают сменить место работы по личной инициативе в связи с необходимостью перейти на другой трудовой график.
Уточняется, что служба провела комплексное наблюдение условий жизни населения в 2020 году.
Как ранее сообщали «Известия», россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни.