Около 28% россиянок меняют работу после декретного отпуска

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По данным Росстата, более четверти россиянок после декрета меняют место работы.
Около 28% россиянок меняют работу после декретного отпуска
  • Pixabay

Об этом сообщает Newinform.

По данным Росстата, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составила 29,2 месяца. 

На прежнее место работы после декрета вернулись 72% россиянок, 28% нашли новую работу.

Чаще всего женщины решают сменить место работы по личной инициативе в связи с необходимостью перейти на другой трудовой график.

Уточняется, что служба провела комплексное наблюдение условий жизни населения в 2020 году. 

Как ранее сообщали «Известия», россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни.

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