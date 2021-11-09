Полпред Якушев попросил выдавать QR-коды людям без смартфона

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию на Урале. Он, в частности, заявил, что пожилым людям необходимы QR-коды на бумажных носителях.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В начале совещания полпреду доложили о ситуации с заболеваемостью на территории Уральского федерального округа. Наблюдается уменьшение количества госпитализированных пациентов. На 7 ноября это 24 886 человек, что на 4,7% меньше, чем неделей раньше (26 118).

«У людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге», — приводит слова Якушева URA.RU.

Полпред уточнил, что это необходимо, так как у пожилых людей может не быть электронных носителей QR-кода.

Ранее стало известно, что за сутки в России скончались 1211 человек с коронавирусной инфекцией. Это новый максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии.