Полпред Якушев попросил выдавать QR-коды людям без смартфона
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В начале совещания полпреду доложили о ситуации с заболеваемостью на территории Уральского федерального округа. Наблюдается уменьшение количества госпитализированных пациентов. На 7 ноября это 24 886 человек, что на 4,7% меньше, чем неделей раньше (26 118).
«У людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге», — приводит слова Якушева URA.RU.
Полпред уточнил, что это необходимо, так как у пожилых людей может не быть электронных носителей QR-кода.
Ранее стало известно, что за сутки в России скончались 1211 человек с коронавирусной инфекцией. Это новый максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии.