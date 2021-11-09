Полиция нашла пропавших в Пермском крае двоих детей
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- РИА Новости
«Сегодня сотрудниками уголовного розыска ребята были найдены на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисках детей были задействованы поисковые группы, наружные наряды и волонтёры.
Поиски велись круглосуточно.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет.