Полиция нашла пропавших в Пермском крае двоих детей

Полицейские Пермского края нашли двух несовершеннолетних детей, пропавших два дня назад. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

«Сегодня сотрудниками уголовного розыска ребята были найдены на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках детей были задействованы поисковые группы, наружные наряды и волонтёры.

Поиски велись круглосуточно.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет.