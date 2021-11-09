Полиция нашла пропавших в Пермском крае двоих детей

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Полицейские Пермского края нашли двух несовершеннолетних детей, пропавших два дня назад. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Полиция нашла пропавших в Пермском крае двоих детей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сегодня сотрудниками уголовного розыска ребята были найдены на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках детей были задействованы поисковые группы, наружные наряды и волонтёры.

Поиски велись круглосуточно.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет.

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