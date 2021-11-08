Двое детей пропали в Пермском крае
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- РИА Новости
«Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети интернет в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что двое мальчиков без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино.
Ранее следователи Ямала возбудили два уголовных дела в связи с исчезновением 14-летнего мальчика, который 1 ноября сбежал из Антипаютинской школы-интерната. О местонахождении несовершеннолетнего до сих пор нет сведений.