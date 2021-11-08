Двое детей пропали в Пермском крае

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В Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет, правоохранительные органы начали розыск детей, сообщает региональная прокуратура.
Двое детей пропали в Пермском крае
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети интернет в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что двое мальчиков без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино.

Ранее следователи Ямала возбудили два уголовных дела в связи с исчезновением 14-летнего мальчика, который 1 ноября сбежал из Антипаютинской школы-интерната. О местонахождении несовершеннолетнего до сих пор нет сведений.

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