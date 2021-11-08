На Ямале возбудили два уголовных дела по факту пропажи подростка из интерната

Следователи Ямала возбудили два уголовных дела в связи с исчезновением 14-летнего мальчика, который 1 ноября сбежал из Антипаютинской школы-интерната. О местонахождении несовершеннолетнего до сих пор нет сведений.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Халатность».

«В настоящее время следствием отрабатываются все версии исчезновения подростка. В том числе — с учётом полученной следственным путём информации о гибели несовершеннолетнего в результате неосторожного поведения на неокрепшем льду реки и последующего его утопления, на помощь следственно-оперативной группе на место происшествия вылетел вертолёт с водолазами и спецтехникой», — сообщила пресс-служба СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Расследование продолжается.

Ранее врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей.