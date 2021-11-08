На Ямале возбудили два уголовных дела по факту пропажи подростка из интерната
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Халатность».
«В настоящее время следствием отрабатываются все версии исчезновения подростка. В том числе — с учётом полученной следственным путём информации о гибели несовершеннолетнего в результате неосторожного поведения на неокрепшем льду реки и последующего его утопления, на помощь следственно-оперативной группе на место происшествия вылетел вертолёт с водолазами и спецтехникой», — сообщила пресс-служба СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Расследование продолжается.
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